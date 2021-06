L’UEFA ha sospeso ogni tipo di provvedimento disciplinare nei confronti dei tre club fondatori della Superlega: ecco il comunicato

L’UEFA, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto di aver sospeso i procedimenti disciplinari nei confronti di Barcellona, Real Madrid e Juventus. I tre club ‘fondatori’ della Superlega, che sono finiti nel mirino del presidente Ceferin. Di seguito, il comunicato: “A seguito dell’apertura di un procedimento disciplinare contro FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF per una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione al progetto della cosiddetta “Superlega”, la Commissione di Appello UEFA ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso”. Una decisione che mette in una posizione di forza Joan Laporta, Florentino Perez e Andrea Agnelli, dopo le forti discussioni avute col presidente dell’UEFA per la decisione di creare la nuova competizione.