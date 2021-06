Giorni chiave per il mercato dell’Inter: incontro a Milano tra la società e gli agenti di un giocatore del Barcellona, in pole per sostituire Hakimi

L’Inter inizia a tessere le prime trame di un mercato che si preannuncia ricco di colpi. Le finanze non versano in ottimo stato, ma la cessione di un big potrebbe rimettere le cose apposto, dando nuova linfa agli investimenti. Il ‘sacrificato’ potrebbe essere Achraf Hakimi, con il club nerazzurro che sta già prendendo contatti per un suo eventuale sostituto in nerazzurro.

Calciomercato Inter, l’erede di Hakimi dal Barcellona

Nella giornata di oggi, infatti, si è svolto nella sede dell’Inter un incontro con Frederic Pena, agente di Emerson Royal, terzino destro ambito da Psg e Chelsea. L’esterno brasiliano è stato appena riscattato dal Barcellona, pronto però a rivenderlo in caso di offerta congrua. Classe 1999, ha giocato titolare nell’ultima stagione, collezionando ben 34 presenze in Liga, condite da un gol e quattro assist.

L’agente non ha rilasciato dichiarazioni, ma l’incontro avvenuto oggi conferma che Emerson Royal è il primo nome sulla lista dell’Inter in caso di partenza di Hakimi. L’esterno protagonista dello scudetto vinto con Antonio Conte potrebbe approdare al Psg per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. La nuova squadra di mister Simone Inzaghi inizia a prendere forma.