Calciomercato Juventus, Luis Alberto nello scambio | Contromossa di Sarri

La Juventus prepara grandi colpi sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri studiano il colpo Luis Alberto: la contromossa di Sarri

Il futuro della Juventus passa dalle scelte di Massimiliano Allegri e dalle soluzioni che i bianconeri riusciranno a mettere in piedi sul calciomercato. La Vecchia Signora prepara il futuro, all’insegna di una ristrutturazione della rosa che dovrà per forza essere profonda, dopo un’annata al di sotto delle aspettative. Per questo, la Juventus programma il futuro, a caccia dei nomi giusti e il focus viene impostato, in particolare, sul centrocampo.

Nella stagione appena passata, infatti, i bianconeri non sono riusciti ad avere continuità di prestazioni nella zona nevralgica del campo. Diversi centrocampisti si sono alternati, ma la sensazione è che nessuno sia riuscito a dare la qualità e la costanza necessaria per migliorare il gioco. Ecco perché Allegri potrebbe puntare a sorpresa sul nome di Luis Alberto. Lo spagnolo, negli ultimi anni, è stato il direttore d’orchestra della manovra della Lazio e potrebbe innalzare notevolmente il tasso tecnico nella compagine di Allegri.

Calciomercato Juventus, Luis Alberto nello scambio: la pista e la contromossa di Sarri

Luis Alberto ha una valutazione sui 40 milioni di euro, cifra che potrebbe essere abbassata grazie all’inserimento di una contropartita tecnica. Nell’affare potrebbe rientrare Merih Demiral, difensore che piace non poco a Sarri e che ha una valutazione sui 30 milioni. Il nuovo allenatore biancoceleste, però, sembra avere le idee chiare e ha un altro nome in cima alle sue preferenze. Si tratta di Rodrigo Bentancur: il centrocampista ha una valutazione sui 40 milioni, quindi lo scambio potrebbe avvenire alla pari. Vedremo se la pista decollerà nei prossimi mesi sul calciomercato o se le idee di scambio non verranno approfondite.