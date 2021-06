Calciomercato Juventus, Raiola spinge lo scambio per Pjanic | La risposta

La Juventus lavora sul calciomercato, a caccia di colpi importanti che possano rivoluzionare la rosa. Occhio al nome di Miralem Pjanic per il centrocampo bianconero: ecco l’ultima idea di Mino Raiola

La Juventus è pronta a una nuova svolta in rosa: sarà un calciomercato particolarmente attivo per i bianconeri, pronti a centrare diversi colpi importanti per il presente e il futuro del club. La Vecchia Signora è al lavoro per individuare i nomi giusti che possano essere utili a Massimiliano Allegri per esprimere al meglio la sua idea di calcio. Il focus, in particolare, sarà sul centrocampo. E’ proprio quello il reparto in cui la società interverrà in maniera importante per garantire qualità e quantità nel gioco bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per Luis Alberto | Sarri chiede il suo pupillo

Lì dove la Vecchia Signora ha sofferto maggiormente negli ultimi mesi. Alcuni errori individuali e di reparto hanno inciso non poco per la squadra di Andrea Pirlo. La società ne è consapevole e, con lo spostamento di Rodrigo Bentancur come interno di centrocampo, andrà con ogni probabilità, a caccia di un mediano con compiti di regia. In tal senso, si parla molto del possibile ritorno di Miralem Pjanic. Una nuova idea potrebbe riguardare il centrocampista bosniaco: il punto sul suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppia beffa bianconera | Due colpi a zero

Calciomercato Juventus, Pjanic torna lo scambio: ci pensa Raiola. No del Barcellona

L’idea di ritorno di Pjanic a Torino potrebbe intrecciarsi con un nome in uscita nello scacchiere bianconero. Mino Raiola, infatti, potrebbe spingere lo scambio del centrocampista col Barcellona con Federico Bernardeschi, suo assistito. Juventus e Barcellona potrebbero mettere in piedi proprio uno scambio di prestiti per lanciare l’operazione. Un tentativo sicuramente interessante per la Vecchia Signora, che in questo modo centrerebbe un obiettivo del suo calciomercato, perdendo un calciatore che ha fatto grande fatica a imporsi in bianconero. Una suggestione che, però, pare destinata a morire sul nascere: il Barcellona, infatti, è intenzionato a dire ‘no’ all’operazione.