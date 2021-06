Incontro nella sede nerazzurra che può portare novità importanti per il calciomercato dell’Inter: ecco i nomi che potrebbero rientrare nel progetto di Simone Inzaghi

I pensieri dell’Inter sono tutti già rivolti alla sessione estiva di calciomercato che è destinata a prendere forma con decisione già nelle prossime settimane. Salutato Conte e abbracciato il nuovo mister Simone Inzaghi, per Marotta è tempo di valutare i primi acquisti della stagione 2021/22. Come riportato dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, la società nerazzurra ha nella giornata odierna incontrato Philipp Degen. L’ex difensore è l’attuale CEO dell’agenza SBE Management e si è recato oggi presso la sede del club meneghino per discutere con la dirigenza dell’Inter. L’agenzia in questione, come riportato, cura tra gli altri gli interessi del talentuoso trequartista del Rapid Vienna Yusuf Demir.

Calciomercato Inter, non solo Mustafi: doppia ipotesi

Oltre a Demir, potrebbe essere stato offerto anche un altro nome accostato con insistenza alla Serie A negli ultimi anni. L’esperto centrale difensivo Skodran Mustafi che è in scadenza il prossimo 30 giugno con lo Schalke 04.

Le parti, inoltre, potrebbero aver chiacchierato anche del gioiello protagonista con la Primavera dell’Inter Andi Hoti. Il 18enne difensore è redice da un’annata fatta di 14 presenze complessive: il suo futuro, dunque, potrebbe essere stato oggetto di alcuni discorsi.

Da Mustafi a Demir passando per Hoti, il mercato dell’Inter può regalare alcune sorprese nelle prossime settimane.