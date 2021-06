Il Chelsea pronto a cedere pezzo grossi per arrivare al super colpo di mercato: tre pretendenti in Serie A per il difensore francese

Il Chelsea neo campione d’Europa vuole continuare a stupire e tornare ad essere competitivo per il titolo anche in Premier League. Il club londinese punta in grande e studia le strategie per arrivare ai due grandissimi obiettivi di mercato. Il primo è Erling Haaland ma la concorrenza per accaparrarsi lo straordinario norvegese è molto alta. In particolare il Real Madrid lo segue come pista alternativa a quella che porta a Kylian Mbappé.

Il secondo nome entrato prepotentemente nella lista del mercato dei Blues è Achraf Hakimi. Il terzino marocchino, salvo clamorose sorprese, sarà ceduto dall’Inter che ha urgente bisogno di ridurre i costi e recuperare le grosse perdite avute in questi anni. L’ex Borussia Dortmund è il primo nella lista dei partenti e la prima candidata è il Psg. Il Chelsea, però, negli ultimi giorni si è inserito in maniera concreta.

Calciomercato Serie A, Roma Napoli e Chelsea su Zouma

Il piano del club inglese per arrivare a questi due grandissimi colpi è quello di cedere alcuni giocatori ritenuti poco funzionali al progetto di Thomas Tuchel per riuscire, così, ad ottenere un guadagno che possa contribuire a finanziare i colpi in entrata. Tra questi c’è ovviamente Emerson Palmieri, così come Marcos Alonso, Zappacosta e Abraham ma anche Kurt Zouma. Il difensore francese classe ’94 potrebbe finire nel mirino della Roma di José Mourinho che lo ha già allenato al Chelsea e potrebbe spingere per rinforzare il reparto difensivo.

Il club giallorosso, però, non è il solo che potrebbe essere interessato all’ex Everton. Anche Fiorentina e Napoli potrebbero sfruttare il l’apertura del Chelsea e aprire una sfida di mercato. In questa stagione Zouma ha realizzato ben 5 gol in Premier League ma da quando è arrivato Tuchel il suo minutaggio è calato. I Blues, avendolo acquistato dal Saint Etienne per 15 milioni di euro, lo lascerebbero partire per circa 20-25 milioni, così da effettuare una buona plusvalenza.