Euro 2020, dall’undici di Mancini al calendario | Tutto sul cammino degli azzurri!

Dalla probabile formazione di Mancini al cammino ed al calendario degli azzurri: tutto sull’Italia ad Euro 2020

L’attesa è finita. Domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, l’Italia di Roberto Mancini farà il suo esordio ad Euro 2020. Sarà anche la partita inaugurale del primo Europeo itinerante della storia. Gli azzurri affronteranno la Turchia di Calhanoglu e Burak Yilmaz nel girone che comprende anche Svizzera e Galles. La brutta notizia della vigilia è il forfait di Lorenzo Pellegrini: il centrocampista della Roma ha accusato un infortunio muscolare e sarà sostituito da Castrovilli, in attesa anche del recupero di Verratti. Dalla probabile formazione di Mancini al cammino ed al calendario degli azzurri: ecco l’approfondimento sull’Italia ad Euro 2020. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Euro 2020 | Probabile formazione, calendario ed incroci ottavi: il cammino degli azzurri

La formazione tipo del ct Mancini è l'ormai consolidato 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Bonucci e Chiellini al centro della difesa e Florenzi ed Emerson Palmieri sulle fasce. Il centrocampo sarà affidato a Barella, Jorginho e Locatelli, in attesa del rientro di Verratti. L'unico ballottaggio potrebbe essere quello tra Berardi e Chiesa, con l'esterno del Sassuolo al momento favoriti. Parte avanti nelle gerarchie Immobile rispetto a Belotti, mentre non ci sono dubbi sulla titolarità di Insigne sulla fascia sinistra.

Dopo la Turchia, domani sera alle ore 21, gli azzurri affronteranno la Svizzera, mercoledì 16 sempre alle ore 21, e chiuderanno il girone contro il Galles domenica 20 alle ore 18. Tutte le gare del girone saranno disputate all’Olimpico. Ecco, invece, i possibili incroci dell’Italia agli ottavi di finale. Inizia l’avventura europea degli azzurri di Mancini.