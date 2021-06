L’Italia è pronta per affrontare l’Europeo da protagonista, lo assicura Giorgio Chiellini

Alla vigilia dell’inizio degli Europei che vedranno l’Italia affrontare la Turchia allo stadio Olimpico di Roma, ha parlato in conferenza stampa il veterano della Nazionale Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus ha parlato del primo avversario dell’Italia ma non solo:

“Penso che siamo pronti, ci siamo preparati nel miglior modo possibile. La risposta la darà il campo ma arriviamo nelle migliori condizioni possibili. Con entusiasmo ma consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli che ci saranno in un torneo così. Ci sarà equilibrio, sarà difficile ma siamo pronti”. E’ la volta buona? Passo la parola al mister, ne riparliamo alla final for a Wembley se ci saremo…”.

Euro2020, Chiellini: “La cicatrice della Svezia l’abbiamo trasformata in entusiasmo”

“La voglia di rifarci, di rivivere un torneo, una competizione da protagonisti, è tanta. La sconfitta di Milano con la Svezia è una cicatrice che ci rimane dentro, non potremo mai cancellarla. Però in questi anni abbiamo trasformato quella delusione in entusiasmo e voglia di far bene. Questo sentimento non c’è solo in noi ma in tutti i tifosi di questa Nazionale. In tantissimi in questa settimana si stanno galvanizzando in attesa di questa gara che manca da 5 anni. Non vediamo l’ora di scendere in campo e vivere queste emozioni”.

“E’ ancora più emozionante e nuovo giocare l’inaugurazione. Se inizi vedendo altre gare è forse passata ma vale per noi e per loro. Sarà una grande serata piena di emozioni, la vivremo come ha detto il mister, con la spensieratezza di un gruppo che vive con professionalità e un pizzico di follia necessaria per fare qualcosa di grande”.