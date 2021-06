Il calciomercato dell’Inter prende forma con l’annuncio da parte di uno dei nomi maggiormente accostati alla squadra di Simone Inzaghi: arriva la svolta

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe cambiare tanto in vista del prossimo anno. Con Achraf Hakimi che parrebbe sempre più lontano dai colori nerazzurri nell’attuale sessione di calciomercato, il club milanese sonda il terreno per il possibile sostituto. Negli ultimi giorni c’è stato un incontro con gli agenti di Emerson Royal, laterale di proprietà del Barcellona. Un affare che, tuttavia, non si farà: il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ sottolinea come la visita nella sede dell’Inter da parte dell’entourage del terzino sia avvenuta solo per chiarire l’incedibilità del ragazzo. A chiarire la situazione, attraverso i social, ci ha pensato lo stesso Emerson Royal: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto dalla Germania | Rilancio con scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, contatti in giornata | Due piste per Inzaghi

Calciomercato Inter, sfuma Emerson Royal: l’annuncio

“Parte del mio sogno d’infanzia era giocare per il Barcellona. Presto staremo insieme, questo sogno è realtà“. Poche parole in un video postato direttamente dal ritiro della nazionale brasiliana con la quale Emerson Royal disputerà la Copa America. Il destino del forte terzino destro, accostato con decisione all’Inter per il post Hakimi, sarà in Catalogna.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Secondo ‘Mundo Deportivo’ il laterale non lascerà il club di Laporta e rinnoverà il contratto dai tre ai cinque anni, escludendo in questa sessione di calciomercato la possibile cessione del 22enne ex Betis.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Mourinho decisivo | Svolta per l’ex Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, da Pogba a Milinkovic | Sogni Juve, Milan e Inter: tutte le cifre

Sono 38 le presenze, con 2 reti e 4 assist vincenti, con la maglia del Betis per Emerson Royal che, dunque, continuerà la sua carriera in Spagna: lo attende l’avventura agli ordini di Koeman al Barcellona.