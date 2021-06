L’Inter potrebbe cedere Hakimi in questa finestra di mercato: tra i sostituti non solo Emerson Royal, ma spunta anche un giocatore protagonista in Turchia-Italia

L’Inter lavora sul mercato per cercare di allestire una rosa che possa rispondere correttamente ai dettami tattici di mister Simone Inzaghi. Le risorse non abbondano, ma l’intelligenza per gestire operazioni vantaggiose non manca e la società ha promesso nuovi innesti. La questione principale da risolvere riguarda la corsia destra, dove un’eventuale partenza di Hakimi richiederebbe un acquisto di peso. Sono diversi i nomi al vaglio della dirigenza, ma una nuova pista porta in Francia.

Achraf Hakimi potrebbe lasciare l’Inter per permettere ai nerazzurri di sistemare le finanze e dare nuova linfa al mercato in entrata. Sull’esterno – protagonista di sette gol e dieci assist nell’ultimo campionato – è forte il PSG, non ancora arrivato ai 70 milioni richiesti dai nerazzurri per lasciarlo partire. La trattativa è ancora in piedi, così l’Inter cerca l’eventuale sostituto. Il nome più caldo resta Emerson Royal, rientrato al Barcellona dopo un prestito biennale al Betis Siviglia.

Calciomercato Inter, sostituto Hakimi dalla Turchia

Non è però l’unico nome sulla lista. L’Inter, secondo quanto riferito da ‘fichajes.net’, sta seguendo da vicino anche Zeki Celik, titolare nel match d’esordio a Euro 2020 tra Turchia ed Italia. Classe 1997, gioca attualmente al Lille con cui ha un contratto sino al 2023: tre gol e tre assist in Ligue 1 nell’ultima stagione e tanta spinta per un giocatore che può giocare tutti i ruoli sulla fascia destra.

Piero Ausilio sta seguendo dallo stadio Olimpico la partita tra Turchia ed Italia proprio per osservarlo da vicino: campione di Francia con il Lille, ha un valore di mercato di circa 20 milioni. Zeki Celik è più fisico di Emerson Royal ed è efficace sia in fase offensiva che difensiva. Un nome da attenzionare nelle prossime settimane, e solo se Hakimi annuncerà ufficialmente il suo addio all’Inter.