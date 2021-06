Il Barcellona piomba sul difensore centrale della Juventus ma deve prima vendere per assecondare la richiesta dei bianconeri

Il Barcellona è a lavoro per costruire un nuovo ciclo che possa riportare il club sui livelli gloriosi del passato. Anche il campionato non vinto e l’eliminazione cocente in Champions League hanno portato la società a lavorare in maniera concreta in chiave mercato e il primo grande colpo è già arrivato, Sergio Aguero, ma non sarà sicuramente l’unico vista la grande ambizione di Joan Laporta.

Calciomercato Juventus, il Barcellona piomba su Demiral

Il club catalano, però, sta anche cercando un difensore giovane per rinforzare un reparto ormai arrugginito e tra i nomi che il Barcellona avrebbe messo in lista c’è anche quello di Merih Demiral, come riportato dal sito spagnolo ‘Todo fichajes, che questa sera scenderà in campo con la nazionale turca contro l’Italia. Il difensore della Juventus non ha trovato tantissimo spazio durante questa stagione e al Barcellona potrebbe ritrovare continuità vista la probabile partenza di Umtiti e l’età ormai avanzata di Piquè.

Il Barcellona dovrà prima, necessariamente, portare a termina alcune cessioni per poi fiondarsi sul difensore classe ’98 che sarebbe gradito a Koeman. Il suo contratto con la Juventus scadrà nel 2024 e i bianconeri sono disposti a lasciarlo partire per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. I blaugrana dovranno assecondare la richiesta della ‘Vecchia Signora’ se vorranno accaparrarsi Demiral.