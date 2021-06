Calciomercato Juventus e Inter, si allontana Correa | Trattativa in Premier

Juventus e Inter vedono complicarsi una trattativa sul calciomercato. Le due big, infatti, potrebbero perdere l’attaccante, sempre più indirizzato verso la Premier League

L’Inter e la Juventus devono allestire squadre competitive dopo gli stravolgimenti in panchina. Il club nerazzurro, infatti, è pronto a nuovi stravolgimenti in rosa, tra ristrettezze economiche e la necessità di accontentare Simone Inzaghi. L’arrivo del nuovo tecnico sulla panchina nerazzurra potrebbe aprire la strada a nuovi scenari sul calciomercato. Una pista importante, di cui vi avevamo parlato già prima dell’arrivo del nuovo allenatore sulla panchina dell’Inter, è quella che porta a Joaquin Correa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti in giornata | Due piste per Inzaghi

La seconda punta della Lazio, infatti, è riuscita a mettersi in grande evidenza proprio agli ordini di Simone Inzaghi. La sua qualità eccelsa e la sua duttilità sono risultate fondamentali in diverse occasioni nelle ultime stagioni. Al netto di una continuità che ogni tanto è mancata e di qualche stop, infatti, è risultato un elemento importante come seconda punta, trequartista, ma talvolta anche come interno di centrocampo di grande qualità. Di lui si è parlato tanto in ottica Inter, ma anche Juventus, nelle ultime settimane: il suo futuro, però, essere altrove e più precisamente in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco | Allegri vuole Kane

Calciomercato Juventus e Inter, Correa si allontana: per lui c’è la Premier League

Il futuro di Correa potrebbe vedere, però, una svolta che dovrebbe portarlo direttamente in Premier League, con buona pace delle big italiane. L’argentino, infatti, come riporta ‘SololaLazio’, ha già avuto contatti sia con l’Arsenal che con l’Everton. In particolare, i Gunners sembrano particolarmente interessati, ma non vogliono andare oltre i 20 milioni di euro, bonus già compresi. Vi avevamo già riportato negli ultimi giorni, la possibile destinazione in Premier per il calciatore, ma bisogna far quadrare le cifre. La Lazio chiede, infatti, 35 milioni di euro altrimenti terrà volentieri il calciatore che Sarri potrebbe tentare di inserire nel suo sistema di gioco.