Calciomercato Juventus, nuovo attaccante | Obiettivo Kane!

La Juventus vuole un attaccante top in attacco e il primo obiettivo è Harry Kane, che lascerebbe volentieri il Tottenham

La Juventus è alla ricerca di nuovi attaccanti per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. L’idea è quella di non avere più problemi nel cercare il partner d’attacco ideale per Cristiano Ronaldo. Cosa che è successa nell’ultima stagione, con Alvaro Morata che, dopo una prima parte di stagione positiva, ha deluso le aspettative. Ecco perché la Juve vuole un altro attaccante, che sappia parlare lo stesso linguaggio calcistico di CR7 e concretizzi le occasioni durante la partita. Tra i nomi valutati, c’è anche Harry Kane.

Juventus, Kane è un obiettivo

Secondo quanto riferito da ‘Libero‘, la Juventus ha messo seriamente gli occhi su Kane, attaccante del Tottenham valutato circa 150 milioni di euro. Una cifra spropositata, che potrebbe essere trattata al ribasso vista la voglia del centravanti inglese di lasciare gli Spurs. Un ‘no’ nei confronti di Memphis Depay, promesso sposo del Barcellona. Sondaggi che vanno avanti, per quello che è forse il centravanti più forte e completo della Premier League e che sta pian piano diventando un obiettivo. Anche Vlahovic è tra i profili presi in valutazione.