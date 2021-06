Da poco terminato il primo match di Euro 2020 tra Turchia e Italia: gli azzurri travolgono gli avversari, il tabellino dell’incontro

Inizia come meglio non poteva l’Europeo dell’Italia. Gli azzurri hanno letteralmente travolto la Turchia e il match è terminato sul punteggio di 0-3. Il primo tempo si è chiuso a reti bianche dopo diversi tentativi di affondo da parte della Nazionale di Mancini. È nella seconda frazione di gioco che arriva la svolta: un autogol dello juventino Demiral sblocca il match, poi ci pensano Immobile e Insigne a chiudere l’incontro. Continua la striscia di imbattibilità – 28 risultati utili consecutivi – del tecnico Mancini, a un passo dal record dei campioni del mondo di Pozzo detenuto da più di 80 anni, ora a -2. Per gli azzurri, inoltre, è arrivata la nona vittoria consecutiva. Buona la prima, ora testa al prossimo impegno con la Svizzera previsto per mercoledì 16 giugno.

Euro 2020, Turchia-Italia 0-3: il tabellino

Di seguito il tabellino del match.

Turchia-Italia 0-3

53′ aut. Demiral (I), 66′ Immobile (I), 79′ Insigne (I)

Arbitro: Makkelie

Assistenti: Steegstra, Jan Devries

IV Uomo: Stephanie Frappart

VAR: Kevin Blom

AVAR: Van Boekel, Gittelmann

NOTE: Ammoniti: 88′ Calhanoglu (T), 90′ Dervisoglu (90′)

Espulsi: –

Classifica Gruppo A: Italia 3, Galles -*, Svizzera – *, Turchia 0

*Una partita in meno