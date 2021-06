Turchia-Italia, questa sera alle ore 21 in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, darà il via ad EURO2020: scopriamo le probabili formazioni e tutti gli intrecci di calciomercato

L’attesa è ormai (quasi) finita. Dopo ben 5 anni dall’ultima grande competizione per nazionali, EURO2016, l’Italia torna fra le grandi e, nel suo stadio lo Stadio Olimpico di Roma, inaugura il campionato europeo del 2020, slittato di un anno a causa dell’emergenza da Coronavirus. Gli azzurri, guidati da Roberto Mancini sfideranno la Turchia di Hakan Calhanoglu e Merih Demiral in quella che può essere la prima gara trappola del gironcino che vede anche la Svizzera di Petkovic ed il Galles di Gareth Bale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per Luis Alberto | Sarri chiede il suo pupillo

Turchia-Italia, le probabili formazioni: le scelte di Gunes e Mancini

L’Italia di Roberto Mancini, salvo sorprese dell’ultim’ora, dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3 con Gianluigi Donnarumma fra i pali. Linea difensiva composta da Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Leonardo Spinazzola. A centrocampo dovrebbero agire Nicolò Barella, Jorginho e Manuel Locatelli, con Verratti che potrebbe rientrare in occasione della sfida contro la Svizzera. In attacco, Ciro Immobile sembra destinato a vincere il duello con l’amico Andrea Belotti e potrebbe essere titolare affiancato da Lorenzo Insigne, sulla fascia sinistra, e, un po’ a sorpresa, Domenico Berardi sulla fascia destra.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Kaan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio per Luis Alberto | Sarri chiede il suo pupillo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, duello con il Psg | Conferme dalla Spagna

Turchia-Italia, tutti gli intrecci di calciomercato dei protagonisti

Uno dei grandi nomi della Turchia e potenziale protagonista della prossima sessione di calciomercato è Hakan Calhanoglu, trequartista, il cui contratto è in scadenza con il Milan di Stefano Pioli. A differenza del numero 10 rossonero, Gianluigi Donnarumma è invece molto più lontano da Milano con il suo futuro ormai praticamente legato al PSG di Mauricio Pochettino. Attenzione anche a Manuel Locatelli, osservato speciale della Juventus di Massimiliano Allegri a caccia di rinforzi sulla linea mediana.