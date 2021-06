Il futuro di Gianluigi Donnarumma dopo l’addio al Milan è ormai definito: già programmate le visite mediche

Dopo una vita passata con i colori del Milan sulla pelle, Gianluigi Donnarumma lascia il Milan. Il portiere della Nazionale che ieri sera nell’esordio a Euro 2020 contro la Turchia è riuscito a tenere imbattuta la porta dell’Italia, senza troppi pericoli corsi, sembrerebbe essersi messo alle spalle il passato rossonero e ormai sembrerebbe pronto a iniziare una nuova avventura. Prima di tutto naturalmente la concentrazione assoluta dovrà essere sulla competizione europea, anche se sembrerebbe essere tutto fatto il passaggio al PSG.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista ‘Fabrizio Romano’ tramite il suo account Twitter, entro 48 ora dovrebbe arrivare la fumata bianca per l’accordo tra il club parigino e l’estremo difensore. Inoltre sembrerebbero essere state prenotate già le visite mediche per accelerare il suo passaggio in Francia a parametro zero.

Calciomercato, Donnarumma a un passo dal PSG: fissate le visite mediche

Il caso legato al futuro di Gigio Donnarumma ormai sembrerebbe essere vicino alla definitiva chiusura. L’estremo difensore dopo aver lasciato il Milan a parametro zero è ormai a un passo dal trasferirsi al PSG.

Infatti secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, entro 48 dovrebbe arrivare la definitiva intesa con i parigini e poi dopo il match di mercoledì tra Italia e Svizzera di Euro 2020 dovrebbe effettuare le visite mediche con il club francese. Donnarumma dovrebbe firmare un contratto che per cinque anni, che gli garantirà 12 milioni a stagione. Dunque una delle querelle del calciomercato estivo sembra essersi conclusa ormai.