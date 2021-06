Calciomercato, la Juventus trema | Icardi nel mirino del Milan

La Juventus potrebbe subire l’inserimento del Milan per la trattativa legata a Mauro Icardi: Maldini vuole l’attaccante

Il Milan è alla ricerca di un altro centravanti, in grado di alternarsi con Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese spesso è stato assente nell’ultima stagione e l’arrivo a gennaio di Mario Mandzukic ha deluso le aspettative. L’obiettivo di Paolo Maldini, dunque, è quello di mettere a disposizione di Stefano Pioli un attaccante in grado di non vanificare il gran lavoro della batteria dei trequartisti. Il nome più in voga è quello di Olivier Giroud, ma sembra prendere sempre più corpo l’ipotesi di Mauro Icardi, in uscita dal PSG dopo il poco spazio trovato e le prestazioni sottotono, soprattutto in Champions League.

Milan, inserimento per Icardi

Stando a quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, Mauro Icardi è un’idea last minute per il Milan. La dirigenza rossonera crede che dopo luglio, i calciatori in esubero dai top club costeranno di meno e l’argentino ex Inter è uno di questi. L’affare potrebbe anche concretizzarsi in prestito, con il PSG che pagherebbe almeno una parte dell’ingaggio da 10 milioni a stagione -bonus compresi- di Maurito.

La Juventus inizia a tremare, anche perché Icardi interessa dai tempi in cui militava nell’Inter e il PSG ha avviato i colloqui con Cristiano Ronaldo. Una possibilità di scambio che il Milan farebbe sfumare.