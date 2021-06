La Juventus continua a lavorare sul calciomercato ma un possibile scambio a sorpresa può far cambiare i piani dei bianconeri

Dopo un’annata complicata, la Juventus sta lavorando in maniera insistente per rinforzare la propria rosa e tornare a vivere i momenti importanti che hanno caratterizzati gli ultimi nove anni. I bianconeri vogliono riprendersi subito lo scudetto conquistato dall’Inter e allo stesso tempo hanno bisogno di tornare a essere competitivi in Europa, ma per fare ciò ci vorranno sicuramente colpi di spessore.

Il reparto che ha avuto più difficoltà in questi mesi è il centrocampo e la società si sta muovendo per avere maggiore qualità andando a caccia dei big. Due obiettivi, però, potrebbero presto sfumare: Manchester United e Real Madrid infatti starebbero pensando di effettuare uno scambio tra Paul Pogba e Casemiro. In questo caso si allontanerebbero due nomi e costringerebbero la Juventus a virare su altri elementi.

Calciomercato Juventus, sfumano Pogba e Casemiro: scambio e beffa

Il primo nome nella lista dei bianconeri per quanto riguarda i big sembra essere Paul Pogba, che ha vissuto annate importanti con la maglia della Juventus e il suo rendimento è calato notevolmente una volta raggiunta la destinazione United. Il francese dunque si è già trovato bene in passato in bianconero e con Allegri in panchina, ma se lo scambio con Casemiro dovesse andare in porto allora ci sarebbe poco da fare per la ‘Vecchia Signora’.

Pogba ha un contratto in scadenza nel 2022 mentre il brasiliano è legato al Real Madrid fino al 2023: su quest’ultimo sono sicuramente meno gli accostamenti alla Juventus rispetto al francese.