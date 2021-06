Il Milan ha diverse questioni di cui occuparsi in sede di calciomercato, tra cui il rinnovo di Calabria: allarme big per il terzino rossonero

Temperature alquanto elevate quelle del calciomercato del Milan. I rossoneri avranno diverse questioni da risolvere in estate, a cominciare dai rinnovi. Non pochi giocatori terminano il contratto a giugno 2022 e tra questi c’è il terzino Davide Calabria. L’italiano classe ’96 sta discutendo il prolungamento di contratto con Maldini e il resto della dirigenza, ma per il momento non si è ancora arrivati ad un punto di incontro. Vista la situazione, cominciano ad aumentare le probabilità di un possibile addio. A tal proposito, ci sarebbe un’interessante novità: vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan, allarme Calabria: occhio all’Atletico

Come riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, Kieran Trippier – giocatore in forza all’Atletico Madrid – potrebbe tornare in Premier League. Il Manchester United, infatti, sarebbe fortemente interessato all’acquisto dell’esterno basso di destra e potrebbe concludere l’operazione con una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Ecco che i ‘Colchoneros’ di Simeone è possibile pensino proprio a Calabria per rimpiazzare l’inglese.

L’agenzia che gestisce i contratti del rossonero è spagnola, perciò potrebbe spingere per questa soluzione. Il Diavolo ovviamente non vorrebbe privarsi di uno dei suoi elementi di spicco e farà di tutto – dopo aver già detto addio a Donnarumma e con la situazione Calhanoglu ancora in bilico – per arrivare al rinnovo dell’accordo. I biancorossi, dal canto loro, potrebbero offrire sui 25 milioni di euro. Staremo a vedere.