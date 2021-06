Il Milan è a caccia di un colpo per la trequarti di Stefano Pioli sul calciomercato. L’ultimo inserimento dalla Premier League, però, potrebbe complicare le cose per i rossoneri: ecco le ultime novità a riguardo

Il futuro del Milan dipenderà molto anche dal calciomercato e dalla rosa che la società riuscirà ad allestire in vista della prossima stagione. I rossoneri lavorano da mesi a un nuovo trequartista esterno di piede mancino che possa completare il terzetto alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Diversi nomi sono stati valutati e trattati da Roberto Mancini negli ultimi mesi, ma una soluzione vera e propria non è mai arrivata.

Nelle ultime settimane, un nome da seguire con grande attenzione è quello di Domenico Berardi. Da ormai diverse stagioni, il calciatore del Sassuolo continua a stupire in Serie A, per qualità tecniche e numeri sia per quanto riguarda i gol che gli assist. Un talento che ora sta sbocciando definitivamente anche con la maglia dell’Italia, dove Roberto Mancini gli sta garantendo grande spazio e visibilità, rendendolo uno dei titolari nel terzetto offensivo degli Azzurri. La grande prestazione di ieri dell’esterno italiano potrebbe cambiare le carte in tavola anche per il suo futuro.

Calciomercato Milan, nuovo ostacolo per Berardi: sirene dalla Premier League

Per il futuro di Berardi sarà inevitabile valutare il suo percorso anche a Euro 2020. Il calciatore del Sassuolo, infatti, già ieri è riuscito a essere grande protagonista nel match vinto bene dall’Italia contro la Turchia. Proprio il primo gol è stato propiziato da una bella discesa di Berardi a destra che ha portato all’autogol di Demiral. Una prestazione che ha già acceso gli attenti radar della Premier League e in particolare del Manchester United. I Red Devils, secondo quanto riporta l’Express, sarebbero rimasti impressionati dell’esterno d’attacco. Una concorrente in più, dunque, per il Milan che dovrà sfidare anche la concorrenza inglese per arrivare al calciatore.