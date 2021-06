Senza storia il match tra Belgio e Russia che termina 3-0: la doppietta di Lukaku e il gol di Meunier sono decisivi

Si conferma una delle favorite per la vittoria finale il Belgio, strapazzando la Russia nella prima partita del gruppo B di Euro 2020. I diavoli rossi mettono al sicuro il risultato già nel primo tempo, per poi chiudere i conti nel finale di partita, senza subire mai particolari pericoli da parte dei russi. Ad aprire le danze come sempre non può essere che Romelu Lukaku, che approfitta di un errore di Semedov nel controllo in area e dopo soli dieci minuti porta in vantaggio i suoi.

Potrebbe interessarti anche >>> Euro 2020, Danimarca-Finlandia 0-1: incornata di Pohjampalo decisiva | Il Tabellino

Raddoppio che arriva al minuto 34′ con il gol del subentrato Thomas Meunier, al posto di Castagne infortunato, che approfitta di una respinta sbagliata di Shunin, e segna il gol del 2-0. Nella ripresa gestisce bene il match la squadra di Roberto Martinez, e non subisce i tentativi di rientrare nel match della Russia. A due minuti dal termine proprio Romelu Lukaku in contropiede è incontenibile e segna il gol del 3-0. Ora Belgio e Finlandia guidano il gruppo B con tre punti mentre Russia e Danimarca inseguono a zero punti.

Belgio-Russia 3-0 | Tabellino e classifica

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen (77′ Vermaelen); Castagne (27′ Meunier), Dendoncker, Tielemans, Carrasco (77′ Praet); Mertens (72′ E.Hazard), Lukaku, T. Hazard.

Russia (5-3-2): Shunin; Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov (43′ Karavaev); Zobnin (Mukhin), Ozdoev, Kuzyaev (30′ Cheryshev); Golovin, Dzyuba

Marcatori: 10′ Lukaku, 34′ Meunier, 88′ Lukaku

Arbitro: Mateu Laos (Spa)