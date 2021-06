Il primo match del girone B di Euro 2020, Danimarca-Finlandia termina 0-1: decisivo il gol di Pohjampalo all’ora di gioco

La Danimarca non riesce a vincere per Christian Eriksen la prima partita del girone B di Euro 2020 contro la Finlandia. Il momento più concitato del match, che ha lasciato l’intero Parken Stadium e il pubblico a casa col fiato sospeso, è senza dubbio il malore di Christian Eriksen a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Il danese si accascia improvvisamente a terra e perde i sensi, facendo gelare il sangue a tutti per alcuni minuti. Fortunatamente ora ha ripreso conoscenza e sta bene, ma si trova in ospedale.

La partita inizialmente sospesa viene ripresa un paio di ore dopo l’accaduto, e al minuto 59′ a punire la difesa danese è il bomber Joel Pohjampalo, che di testa sorprende un non perfetto Schmeichel e fa 0-1. Al 75′ però i padroni di casa hanno la più grande occasione per pareggiare con un calcio di rigore, ma dagli undici metri Pohjampalo sbaglia. Dunque termina 0-1 Danimarca-Finlandia, con gli ospiti che a sorpresa si portano in testa al girone in attesa del match serale tra i favoriti del Belgio e la Russia.

Danimarca-Finlandia 0-1 | Il tabellino e la classifica

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Wass (75′ Stryger Larsen), Kjaer (63′ Vestergaard), Christiansen, Maehle; Hojbjerg, Delaney (76′ Cornelius); Poulsen, Eriksen (43′ Jensen), Braithwaite; Wind (63′ Skov Olsen).

Finlandia (5-3-2): Hradecky; Raitala (90′ Vaisanen), Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen; Lod, Sparv (76′ Schuller), Kamara; Pukki (76′ Kauko), Pohjampalo (84′ Forss).

Marcatori: 59′ Pohjampalo

Ammoniti: 4′ Lod, 51′ Sparv

Arbitro: Taylor (Ing)

CLASSIFICA Girone B: Finlandia 3, Belgio* e Russia* 0, Danimarca 0

*Una partita in meno