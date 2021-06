L’Inter di Inzaghi può vedere una svolta improvvisa nella corsa al laterale, da tempo sul taccuino di Marotta: c’è l’incontro

Sono settimane calde per la sessione estiva di calciomercato che potrebbe, anche in Serie A, regalare alcune sorprese. In tal senso, uno dei nomi accostati con maggiore costanza all’Inter rischia di sfumare definitivamente per la squadra di Simone Inzaghi. Si tratta di Alessandro Florenzi, terzino che ha già giocato da titolare in Italia-Turchia e che non rientra nei piani di Mourinho per la sua Roma. Il laterale, reduce da mesi tra alti e bassi con la maglia del PSG in prestito, sembrerebbe destinato a rimanere lontano dal calcio italiano. Se fino a qualche settimana fa il club di Al-Khelaifi era convinto di cercare un sostituto del terzino romano, adesso la situazione pare essersi capovolta con Leonardo che ha già pronto un piano.

Calciomercato Inter, il PSG non molla Florenzi

L’idea del PSG che befferebbe l’Inter prevederebbe il rinnovo del prestito, per un’altra stagione, di Florenzi sotto la Tour Eiffel. È previsto prossimamente un incontro tra le parti, con il club parigino pronto a chiedere alla Roma nuovamente il prestito del laterale 30enne.

Ipotesi che non farà certamente piacere all’Inter che a Florenzi ha pensato per la sua duttilità anche in previsione dell’imminente cessione di Hakimi. Sono 36 le presenze di Florenzi nell’ultimo anno al PSG, con 2 reti ed 1 assist vincente con la squadra francese.

Situazione dunque in divenire, con Florenzi che probabilmente dopo l’Europeo conoscerà il suo futuro: la permanenza per un altro anno al PSG è un’ipotesi, al momento, tutt’altro che da scartare.