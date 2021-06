L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: non solo cessioni eccellenti, suggestione per l’attacco. Idee anche per Roma e Lazio

Saranno settimane importanti in casa Inter. La società nerazzurra dovrà fare i conti con il bilancio e così la dirigenza starebbe già pensando a cessioni eccellenti. Hakimi è il primo indiziato a dire addio con PSG e Chelsea fortemente interessate al laterale marocchino: Lautaro e Lukaku, inoltre, fanno gola alle altre big d’Europa. Il club milanese, però, potrebbe mettere a segno già i primi colpi in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi dopo lo Scudetto vinto sotto la gestione Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma in Serie A | Servono 30 milioni

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, pericolo big | Assalto dalla Spagna: 25 milioni!

Calciomercato Inter, Sarabia suggestione per le big d’Italia

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” nel mirino dell’Inter ci sarebbe l’attaccante spagnolo del PSG, Pablo Sarabia, che ha messo a segno ben 7 gol conditi da quattro assist vincenti ai propri compagni nell’ultima stagione con la maglia della compagine francese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, l’Italia complica il colpo | Sirene dalla Premier

Sulle sue tracce ci sono anche Roma e Lazio con un vero e proprio derby nella Capitale: la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro con lo spagnolo che può agire sia come prima che come seconda punta. La società giallorossa sarebbe disposta a pagare questa cifra con un prestito oneroso più la cessione a titolo definitivo. Il suo addio con il PSG sembra ormai essere ad un passo: tutto si deciderà dopo la fine dell’Europeo con la Spagna che è tra le favorite.

L’Inter continuerà a lavorare sul fronte calciomercato per essere sempre competitiva in vista della prossima stagione. Simone Inzaghi avrà l’arduo compito di continuare a regalare gioie ai tifosi nerazzurri dopo il trionfo con lo Scudetto dopo tantissimi anni di delusioni.