L’Italia attende la Svizzera per la seconda sfida del Girone agli Europei: da Xhaka a Shaqiri, tutti i giocatori elvetici che piacciono in Serie A

Chi ben comincia è a metà dell’opera e l’Italia non poteva fare di meglio. L’importante vittoria ottenuta contro la Turchia ha spianato la strada agli Azzurri, attesi ora dalla sfida alla Svizzera di Vladimir Petkovic. Un crocevia importante per il proseguimento di ‘Euro2020’: un successo darebbe la matematica certezza del passaggio del turno ai ragazzi del ct Roberto Mancini. La partita offre poi diversi spunti in ottica calciomercato, con diversi giocatori elvetici seguiti dai top club della Serie A.

In difesa il profilo più interessante è quello di Manuel Akanji, terzino sinistro classe 1995 del Borussia Dortmund. Il giocatore ha un contratto sino al 2023 e nell’ultima stagione ha assicurato 28 presenze e 2 gol in Bundesliga. Il suo cartellino potrebbe tornare utile alla Juventus, a caccia di un rinforzo nel reparto, ma anche all’Inter. E’ però a centrocampo che si concentrano i nomi più caldi, a partire da Granit Xhaka, ad un passo dalla Roma.

Classe 1992, Xhaka è il profilo di giocatore chiesto a Mourinho per la sua nuova linea mediana. L’accordo con l’Arsenal sembra ad un passo, con lo svizzero che potrebbe utilizzare questi giorni nella capitale per familiarizzare con la città. Un altro elvetico che può giocare a Roma – sponda Lazio – è Xherdan Shaqiri. Il trequartista – più volte accostato ai biancocelesti nelle scorse sessioni di mercato – potrebbe finalmente giungere alla fumata bianca con Lotito dopo l’arrivo di Maurizio Sarri. Classe 1991, ha giocato appena 12 partite con il Liverpool nell’ultima stagione.

Calciomercato, Italia-Svizzera su più fronti

In Italia gioca già Remo Freuler, il cui futuro sembra essere ancora all’Atalanta. Lo svizzero va in scadenza con la dea nel 2022 ed in passato aveva esternato la sua volontà di giocare in Bundesliga, dove piace al Borussia Dortmund. E’, però, un punto fermo dell’Atalanta. La vetrina dell’Europeo potrebbe aumentarne il valore in ottica mercato. E’ lecito pensare che con un’offerta da 25 milioni in su la Dea potrebbe aprire alla cessione.

Dulcis in fundo Breel Embolo, trascinatore della sua nazionale anche nel match d’esordio contro il Galles. Reduce da un paio di stagioni molto interessanti con la maglia del Borussia Moenchengladbach, su di lui c’è l’interessamento di alcune big, Milan compreso. Il suo valore di mercato si aggira sui 20 milioni, e Maldini potrebbe partire all’assalto dell’ala dal gol facile.