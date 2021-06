Calciomercato Juventus, l'Atletico prende De Paul | Saul out!

La Juventus potrebbe mettere le mani su Saul, soprattutto se l’Atletico Madrid dovesse acquistare De Paul e Calhanoglu

L’Atletico Madrid, campione di Spagna in carica, è alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare la trequarti offensiva. Diego Pablo Simeone sa già su quali giocatori puntare, ed entrambi giocano nel campionato italiano: si tratta di Hakan Calhanoglu e Rodrigo De Paul, caratteristiche diverse ma entrambi molto bravi a legare il centrocampo con l’attacco. Vivono situazioni non proprio identiche. Il turco probabilmente lascerà il Milan a zero tra poche settimane, mentre De Paul vorrebbe andar via dall’Udinese per fare il salto di qualità. Tante big -soprattutto italiane- vogliono l’argentino, tra queste ci sono Juventus, Inter e Milan. Ma i Colchoneros apprezzano le sue qualità e con un’offerta da 40 milioni di euro potrebbero anticipare la concorrenza.

Juventus, Saul ‘liberato’ dal doppio colpo

Un doppio colpo che potrebbe mettere in una posizione di favore la Juventus. Se l’Atletico acquistasse sia Calhanoglu, sia De Paul, ci sarebbe il ‘via libera’ per acquistare Saul Niguez. Il centrocampista spagnolo è in uscita dai Colchoneros nonostante il contratto lunghissimo, valido ancora fino al 2026. Ed è per questo che la sua valutazione è molto alta, sui 60 milioni di euro.

Una cifra che permetterebbe a Simeone di avere la squadra dei propri ‘sogni’. D’altra parte, c’è un Allegri che deve ricostruire un centrocampo che nel corso degli anni ha subito un ridimensionamento con l’addio dei grandi campioni dalla Juve.