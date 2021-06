Il destino di Alvaro Morata è vicino alla svolta: l’attaccante spagnolo è uscito allo scoperto, arriva l’annuncio sul suo futuro con la maglia della Juventus

Un’annata che non ha pienamente convinto nonostante le 20 reti con 12 assist in 44 presenze complessive tra campionato e coppe, con la maglia della Juventus. Lo spagnolo ha fatto ritorno a Torino quattro anni dopo l’addio e, dopo Chelsea e Atletico Madrid, il suo destino si deciderà nelle prossime settimane. Con il calciomercato estivo che incombe, Morata ‘chiuderà’ il prestito annuale alla Juventus ma già nei giorni a venire potrebbero arrivare importanti novità sulla possibile permanenza alla Juventus. A parlarne ai microfoni di ‘AS’ è stato proprio l’attaccante 28enne che ha, di fatto, tracciato la via per il probabile prosieguo a Torino della sua carriera.

Calciomercato Juventus, Morata si sbilancia: “Mi hanno chiamato”

“Cosa farò dopo l’Europeo? Questa settimana mi hanno chiamato dalla Juventus e ho già parlato col direttore sportivo”, ha rivelato la punta che, dunque, esce allo scoperto tracciando il suo destino.

“Fin quando le cose non saranno ufficiali, non potrò dire nulla”. Morata è quindi molto vicino alla permanenza alla Juventus, con la società bianconera che lavora al rinnovo del prestito con l’Atletico Madrid.

I ‘Colchoneros’ non hanno intenzione di puntare su Morata e, dunque, salvo clamorosi colpi di scena Allegri potrà contare sull’attaccante iberico nell’imminente nuova stagione.