Il Milan potrebbe perdere il suo giocatore nello scambio che Mendes ha pensato da solo, la Liga pronta a prenderselo

Si preannuncia un’estate bollente quella del Milan sul fronte calciomercato. La dirigenza rossonera ha già messo a segno qualche colpo, il portiere Maignan, per esempio, o il riscatto del difensore centrale Tomori dal Chelsea. Anche in uscita, però, le cose si sono mosse: in diretta Twitch, Maldini ha annunciato l’addio di Donnarumma, sempre più vicino al Paris Saint-Germain, poi c’è la situazione Calhanoglu da sbrogliare, con il turco che ancora non so che ne sarà del suo futuro. All’appello, sempre per quanto riguarda la voce trasferimenti, manca Rafael Leao che il suo agente, il procuratore portoghese Jorge Mendes, che segue anche Cristiano Ronaldo, ormai vede sempre più lontano dall’Italia.

LEGGI ANCHE >>>> Euro 2020, positivo al Covid-19 nel Portogallo | Comunicato UFFICIALE

L’ipotesi messa sul piatto dal lusitano è quella di uno scambio tra il (fresco) ventiduenne ex Lille e Sporting Lisbona e un altro connazionale, l’esterno sinistro del Valencia Gonçalo Guedes, che tanto piace anche alla Fiorentina di Rocco Commisso. In pratica, quindi, nell’incontro di mercoledì tra i numeri uno del Milan e l’agente si è parlato parecchio di quello che attenderà la punta centrale.

Calciomercato Milan, lo scambio Leao-Guedes che inguaia la Viola | Cifre e dettagli

Ma veniamo ai dettagli e alle cifre dello scambio che Mendes avrebbe pensato tra Leao e Guedes. Per quanto riguarda il primo, il suo contratto con i rossoneri scadrà nel 2024, e il costo del suo cartellino, anche in virtù di ciò, si aggira intorno ai 25 milioni di euro, per il classe 1996, invece, la sua avventura terminerà naturalmente (salvo eventuali rinnovi, ovviamente) con il Valencia nel 2023, e anche lui è valutato sulla stessa cifra rispetto al suo connazionale.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, pericolo big | Assalto dalla Spagna: 25 milioni!

A pesare, però, potrebbe essere la differenza di ingaggio per i due attaccanti portoghesi. Il milanista percepisce, infatti, uno stipendio netto di 2 milioni a stagione, che arrivano a 2,7 con eventuali bonus, l’esterno, invece, guadagna 5,7 milioni in un solo anno. Insomma, l’agente ha preparato lo scambio, è vero, adesso sono le squadre che devono decidere se tutto torna.