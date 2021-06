Calciomercato Milan, colpo Odriozola | Ancelotti porta via un big

Il Milan acquisterebbe Odriozola per rinforzare la corsia destra, ma Ancelotti potrebbe portar via Franck Kessie: le cifre

Il progetto che sta mandando avanti Paolo Maldini con il Milan, vede l’acquisto di diversi calciatori provenienti dalle big europee in cerca di rilancio. Uno degli esempi è Tomori, ma anche i vari Theo Hernandez e Brahim Diaz. Calciatori che hanno giocato nel Real Madrid, ma per la troppa concorrenza non si sono affermato nell’élite dei grandi campioni. Il club rossonero, in ottimi rapporti con Florentino Perez, potrebbe puntare su un altro calciatore dei Blancos: è Alvaro Odriozola, fuori dai piani di Zidane prima e di Ancelotti poi, tornato l’anno scorso da un prestito di sei mesi al Bayern Monaco.

Milan, colpo Odriozola: il Real vuole Kessie

Odriozola costerebbe al Milan circa 15 milioni di euro, rientra nei parametri del club e porterebbe un ottimo rinforzo a destra dopo l’addio di Diogo Dalot. D’altra parte, Ancelotti è molto interessato a una colonna del centrocampo rossonero. Franck Kessie, che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe andar via a fronte di un’offerta del Real Madrid. Comunque non altissima, vista la possibilità di ingaggiare l’ivoriano a parametro zero l’anno prossimo. I Blancos potrebbero mettere le mani su Kessie per 30 milioni di euro.