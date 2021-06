Il Portogallo dovrà rinunciare a Joao Cancelo, risultato positivo al Covid-19: ecco il comunicato ufficiale, lo sostituisce Dalot

Martedì alle 18:00 è in programma la sfida tra Ungheria e Portogallo, valida per la prima giornata del gruppo F di Euro 2020. Il ct Fernando Santos dovrà però fare a meno di un elemento molto importante, risultato positivo al Covid-19. Si tratta di Joao Cancelo, che è dunque stato messo in isolamento, come reso noto da un comunicato ufficiale della Federazione portoghese.

Al posto di Cancelo, il Portogallo ha convocato Diogo Dalot, terzino del Manchester United in prestito al Milan nell’ultima stagione. Di seguito, il comunicato: “Diogo Dalot, nazionale under 21, si unirà alla delegazione della Nazionale a Budapest per prepararsi al debutto a Euro 2020. Il giocatore del Milan sostituirà João Cancelo, risultato positivo al Covid-19“. Una bella gatta da pelare per la squadra di Cristiano Ronaldo.