Calciomercato Milan, incontro col Manchester United | Le ultime Dalot

Il Milan vuole la permanenza di Diogo Dalot e c’è stato l’incontro con il Manchester United: le ultime di CalciomercatoNews.com

Nell’ultima stagione, il Milan ha potuto beneficiare delle prestazioni di Diogo Dalot dal Manchester United. Il terzino portoghese è arrivato dai Red Devils in prestito secco, che come da contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Vi avevamo anticipato settimane fa la voglia di permanenza in rossonero del giocatore. Ma trattare col Manchester United non è semplice, e infatti l’intenzione di Solskjaer è quella di puntare su Dalot, che ha già salutato la squadra di Pioli. Emergono però delle novità sul futuro del portoghese.

Milan, non c’è l’accordo per Diogo Dalot

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da CalciomercatoNews.com, il Milan ha avuto un incontro con il Manchester United per Diogo Dalot e valutare la sua permanenza in rossonero. Non c’è ancora l’accordo coi Red Devils. L’intenzione di Paolo Maldini è quella di prolungare il prestito per un altro anno, cosa non gradita a Solskjaer. Il manager, infatti, vorrebbe che il terzino portoghese resti allo United. Dalot ha fatto molto bene con il Portogallo Under 21 all’Europeo di categoria ed è stato anche convocato da Fernando Santos per Euro 2020, vista la positività al Covid-19 di Joao Cancelo.