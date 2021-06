L’Inter incontra gli agenti del giovane centrocampista per discutere del rinnovo contrattuale

Sono settimane calde in casa Inter per il futuro di Achraf Hakimi, l’uomo al centro del mercato, conteso da due big come Psg e Chelsea e destinato a lasciare i campioni d’Italia. La società deve anche risolvere, però, il futuro di Lucien Agoumé che presto diventerà free agent e potrebbe finire nel mirino di diverse squadre.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, svolta Haaland | Firma a un passo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, colpo in canna | Agenti a Milano

Calciomercato Inter, agenti in sede per il futuro di Agoumé

Il giovane centrocampista francese con cittadinanza camerunese classe 2002 ha giocato l’ultima stagione in prestito allo Spezia e adesso è rientrato all’Inter ma alla luce delle problematiche finanziarie del club nerazzurro il giovane calciatore non è sicuro della sua permanenza a Milano. Inoltre ci sono diversi top club che avrebbero messo gli occhi su di lui, in particolare il Bayern Monaco, come riportato da ‘interlive’.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, ritorno a centrocampo | Contatto con Allegri!

La situazione potrebbe sbloccarsi a breve: infatti oggi gli agenti di Agoumé hanno incontrato la dirigenza nerazzurra per parlare del rinnovo del ragazzo. Il suo contratto scadrà a breve e l’obiettivo è quello di rinnovare fino al 2024 ma soprattutto l’Inter non vuole rischiare che i top club possano ingaggiarlo a parametro zero. Con ogni probabilità il giocatore verrà valutato in ritiro da Simone Inzaghi ma c’è ottimismo sul futuro in nerazzurro del centrocampista.