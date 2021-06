L’Inter dovrà continuare a fare i conti con il bilancio. Lo stesso Zhang ha svelato le difficoltà economiche post pandemia Coronavirus: ora è arrivata la conferma

Novità importanti in casa Inter. La società nerazzurra dovrà continuare a fare i conti con il bilancio in rosso e così il club avrebbe già programmato diverse cessioni eccellenti in estate. Lo stesso presidente Steven Zhang ad un’emittente cinese ha rivelato tutte le difficoltà economiche post pandemia Coronavirus con il mondo del calcio che è stato travolto dalla crisi. Per due stagioni il settore calcistico è arrivato anche a perdere fino a 6 miliardi di euro con la voglia di riscatto. Gli stadi sono stati riaperti negli ultimi giorni con una capienza minima ed è già stato un passo in avanti come si sta vedendo in queste ore con Euro2020.

Calciomercato Inter, problemi per Zhang: la verità di Paolillo

Così è tornato a parlare di questa grave situazione anche l’ex dirigente dell’Inter, Ernesto Paolillo, svelando il suo punto di vista sul patto tra Zhang e il fondo Oaktree ai microfoni di TeleLombardia: “C’è un grave rischio, prima o poi venderà. Non credo abbia così tanta voglia di vedere lungo, la fortuna del club è stata quella di avere due grandi dirigenti come Marotta e Antonello. Serve capacità di spesa e manca quest’aspetto”.

Una conferma ulteriore che attesta i problemi economici della società nerazzurra, che dovrà fare i conti con il bilancio in rosso e con cessioni eccellenti. Il primo indiziato a partire in estate resta sempre il laterale marocchino Hakimi con PSG e Chelsea molto interessate al suo profilo.

Saranno settimane intense per la società nerazzurra che cercherà così di essere protagonista sul fronte calciomercato per snellire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi pensando allo stesso tempo anche al futuro.