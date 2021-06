Cristiano Ronaldo è intervenuto in conferenza alla vigilia del match tra Ungheria e Portogallo: annuncio sul futuro alla Juventus

Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus? È ciò che molti si stanno chiedendo al momento. Il campione bianconero, intanto, è si prepara all’esordio a Euro 2020: il suo Portogallo incontrerà domani l’Ungheria nell’incontro valido per la prima giornata della competizione. Il 36enne è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida, rilasciando un passaggio anche sulle tanti voci di calciomercato riguardo al suo futuro: “Gioco ad alti livelli da diciotto anni e questa situazione non mi influenzerà. Se avessi 18 o 19 anni probabilmente non dormirei pensando al mio futuro. Ma adesso il focus è sulla Nazionale: è il mio quinto europeo e voglio fare bene”.