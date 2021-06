Merih Demiral potrebbe dire addio alla Juventus. Tanti club di Serie A, e non solo, sarebbero sulle sue tracce: idea suggestiva di scambio

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori funzionali all’idea di Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese intende allestire una rosa competitiva dopo una stagione vissuta tra alti e bassi sotto la gestione Pirlo. E così uno dei primi indiziati a lasciare i bianconeri sarebbe il difensore turco, Merih Demiral, protagonista in negativo durante la sfida inaugurale di Euro2020 contro l’Italia con l’autogol sul tiro di Berardi per il momentaneo 1-0 a favore degli azzurri. Come svelato da Sky Sport sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atalanta che potrebbe preparare l’assalto decisivo.

Calciomercato Juventus, Demiral come pedina di scambio per il top

Così l’idea suggestiva potrebbe nascere proprio in casa bergamasca con il profilo del laterale tedesco, Robin Gosens, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. Sotto la gestione Gasperini il giocatore della Nazionale tedesca è esploso diventando di fatto il titolare inamovibile sia nel club che con la propria Nazionale. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro con un’idea di scambio tra Juventus e Atalanta per accontentare le due compagini italiane.

Classe 1994, nell’ultima stagione Gosens ha realizzato 12 gol conditi da 8 assist vincenti ai propri compagni: il tedesco ha attirato gli interessi delle big d’Europa, tra cui anche il Borussia Dortmund, pronto a fare follie per lui. La Juventus ci aveva già provato in passato, ora il suo futuro sarebbe sempre più lontano da Bergamo per una nuova avventura avvincente della sua carriera.

Il club bianconero potrebbe così sferrare l’assalto vincente nei prossimi giorni per regalare un primo regalo in entrata all’allenatore livornese Massimiliano Allegri.