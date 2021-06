Erling Haaland è l’oggetto del desiderio di molti grandi club europei, compresa la Juventus: arriva un annuncio esplosivo sul suo futuro

Erling Braut Haaland al centro della sessione di calciomercato. Il bomber norvegese, attualmente in forza al Borussia Dortmund, è uno dei pezzi pregiati più importanti nel calcio europeo e, inevitabilmente, tantissimi grandi club si sono messi sulle sue tracce. Il classe 2000 rappresenta anche un sogno della Juventus di Massimiliano Allegri per l’attacco, ma il futuro del centravanti pare non vedere l’Italia almeno per il momento. Stando a quanto riferisce il giornalista di ‘Sportmediaset’ Marco Barzaghi tramite il proprio profilo Twitter, infatti, Haaland e il suo potente procuratore Mino Raiola sarebbero molto vicini alla firma con il Real Madrid.

I ‘Blancos’ lo seguono da diverso tempo: le voci su un possibile approdo della stellina ex Salisburgo a Madrid circolano da non pochi mesi e ora l’operazione sembra ad un passo dal divenire realtà. Per le cifre bisognerà attendere ancora: la punta ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e i tedeschi gialloneri vorrebbero più di 100 milioni di euro per privarsene.

Calciomercato Juventus, addio al sogno Haaland: firma vicina col Real

Nell’accordo, inoltre, è presente una clausola da 75 milioni di euro, che si attiverà però solo a partire dall’estate del 2022. Haaland, a quanto pare, è prossimo a divenire il nuovo colpo da novanta di Florentino Perez, che negli anni ci ha abituati spesso ad acquisti di questo calibro. I bianconeri, invece, si apprestano a dire addio ad un possibile trasferimento comunque già molto complicato, considerando la foltissima concorrenza e l’incertezza a proposito del destino di Cristiano Ronaldo. A breve potrebbe arrivare l’ufficialità: vi terremo aggiornati.