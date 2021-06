L’arrivo di Donnarumma al Psg può portare alla partenza di Navas: la Juventus punta il costaricano e lancia la sfida a Milan e Manchester United

Il calciomercato entra nel vivo e le società si confrontano per intavolare strategie e trattative. Dopo aver assistito ad una radicale rivoluzione in panchina, la Serie A potrebbe essere ora teatro di un’importante girandola di portieri. L’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan rappresenta solo l’antipasto di un mercato che deve ancora tessere le sue trame. L’arrivo al Psg dell’italiano potrebbe portare ai saluti di Keylor Navas, richiesto da diversi club.

Donnarumma è ancora il portiere del Milan, ma il 30 giugno scadrà il suo contratto ed ha già palesato la volontà di andare via. L’accordo per il rinnovo non si è trovato, tanto che i rossoneri hanno provveduto con l’acquisto di Maignan dal Lille come suo sostituto. L’estremo difensore della Nazionale sembra orientato al Psg, pronto a prenderlo a costo zero offrendogli un ingaggio milionario.

L’arrivo di Donnarumma complica i piani di Keylor Navas, attuale titolare dei francesi e fresco di rinnovo sino al 2024. Il costaricano – classe 1986 – ha giocato 45 partite nell’ultima stagione, garantendo ben 20 clean sheet, due dei quali in Champions League. Il portiere difficilmente accetterà il ruolo di secondo: una situazione simile l’aveva vissuta ai tempi del Real Madrid, quando l’arrivo di Courtois lo portò a dire addio alla Spagna.

Calciomercato Juventus, occasione Navas: il Psg fissa il prezzo

La situazione ora potrebbe ripetersi: come riporta ‘Marca’, Navas ha mercato e sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri hanno dato l’addio a Buffon – destinato al Parma – e potrebbero avere nel costaricano il profilo ideale per il ruolo di coo-titolare con Szczesny. Sull’estremo difensore, però, c’è da registrare anche l’interesse di Milan e Manchester United, ma i torinesi sembrano in vantaggio. Il Psg, intanto, fissa il prezzo: 12 milioni di euro il valore stabilito per lasciar partire Navas.