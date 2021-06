Calciomercato Juventus, addio a Ramsey nello scambio | Doppia pista

La Juventus è pronta a grandi stravolgimenti sul calciomercato, in modo da accontentare Massimiliano Allegri. I bianconeri potrebbero vedere la partenza di un centrocampista all’interno dello scambio

Il futuro della Juventus passa inevitabilmente dalla scelte di Massimiliano Allegri e della dirigenza bianconera. Il tecnico ha in mente una ristrutturazione sempre più profonda della Vecchia Signora e tanto potrebbe essere fatto a centrocampo. E’ proprio lì che la Juventus ha sofferto maggiormente nell’arco della scorsa stagione. Pochi interpreti sono riusciti a confermarsi ad alti livelli nella compagine bianconera. E ora il futuro è un rebus, tra chi potrebbe partire e chi andrà.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno a centrocampo | Contatto con Allegri!

Tra questi dovrebbe esserci Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, al netto degli importanti e continui problemi fisici che l’hanno condizionato in carriera, non è mai riuscito veramente a imporsi. Il suo ritorno in Premier League potrebbe verificarsi al termine della stagione. Una nuova pista potrebbe, infatti, prendere quota per il futuro del gallese: ecco tutte le ultime novità a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio colpo per l’Atletico | ‘Big’ liberato da Simeone

Calciomercato Juventus, addio Ramsey con lo scambio: doppia ipotesi all’Everton

Il futuro di Ramsey potrebbe vedere una svolta con la situazione che si sta verificando in casa Everton. Il club di Premier League è sempre più vicino all’arrivo di Nuno Espirito Santo in panchina: un nome assistito da Mendes e che potrebbe portare grandi novità in rosa. Una di queste potrebbe essere proprio Ramsey, ormai in uscita dalla Juventus.

Il suo futuro potrebbe decollare attraverso un’operazione di scambio. Il gallese viene valutato sui 10-12 milioni e nella trattativa potrebbe essere inserito Allan, sui 20 milioni, o anche Lucas Digne, valutato sui 25. Per entrambi si tratterebbe di un ritorno in Italia, dove già hanno fatto bene con Napoli e Roma. Vedremo se la trattativa decollerà a queste condizioni.