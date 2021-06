Calciomercato Milan, il Barcellona si fa avanti | Scambio con Umtiti!

Il Milan potrebbe perdere il capitano Alessio Romagnoli, diretto al Barcellona: possibile scambio con Umtiti

Il Milan è alle prese con diversi rinnovi da mandare avanti. Non solo quello di Hakan Calhannoglu e Franck Kessie, ma anche quello del capitano, Alessio Romagnoli. Il difensore centrale italiano potrebbe andar via vista la scadenza nel 2022, anche perhé nelle gerarchie di Pioli, Kjaer è intoccabile ed è stato superato da Tomori nella seconda parte di stagione. Tante squadre si sono fatte avanti finora, e tra queste c’è il Barcellona, con Koeman che cerca un difensore centrale. Romagnoli potrebbe andar via portando nelle casse del club rossonero 20 milioni di euro.

Milan, scambio Romagnoli-Umtiti

Il Barcellona ha tanti debiti e non può permettersi di spendere tanto sul mercato per un difensore centrale. Ecco perché inserirebbe una contropartita per abbassare le pretese del Milan per Romagnoli. Secondo quanto riferito da ‘MARCA‘, Samuel Umtiti vuole lasciare il Barça: il centrale francese non rientra nei piani di Koeman, che gli ha concesso pochissimo spazio nell’ultima stagione.

I catalani potrebbero offrire il cartellino di Umtiti -che si aggira sui 5-10 milioni di euro- per diminuire la richiesta di 20 milioni del dt Maldini per Romagnoli. Una trattativa che, se dovesse andare in porto, permetterebbe al Milan di avere un giocatore di livello che deve rilanciarsi.