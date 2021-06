Aria di rinnovo in casa Milan, con Castillejo vicino alla cessione: i rossoneri hanno già individuato il sostituto che potrebbe arrivare dal campionato francese

Il Milan si prepara a vivere un’estate da protagonista sul mercato. La conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera permette alla società di puntare su una continuità anche nella rosa. Alcune cessioni saranno però inevitabili, a partire da Donnarumma, la cui partenza è solo da ufficializzare. Tra i giocatori destinati a non rimanere figura anche il nome di Samu Castillejo, con la dirigenza che ne avrebbe già individuato il sostituto.

Samu Castillejo è infatti il giocatore che ha faticato di più a trovare continuità di rendimento nella batteria di trequartisti rossoneri. Lo spagnolo – contratto in scadenza nel 2023 – ha totalizzato appena un gol in 28 presenze in Serie A. Il Milan lo reputa cedibile, e le offerte non mancano: il Siviglia – a detta di Monchi – si è tirato indietro, ma il calciatore potrebbe lo stesso approdare in città, sponda Betis.

I biancoverdi giocheranno in Europa la prossima stagione e rappresentano una meta gradita al giocatore, che ritroverebbe la Liga dopo le esperienze al Malaga e al Villarreal. La trattativa può aver luogo e un segnale in tal senso arriva anche dal fatto che il Milan si sarebbe già messo sulle tracce del sostituto. Il nome – riferisce ‘Sky Sport’ – è quello di Amine Adli, classe 2000 del Tolosa.

Calciomercato Milan, il sostituto di Castillejo è un giovane talento

Adli è una seconda punta che può agire anche da trequartista. Mancino di piede, ha giocato da titolare l’ultima stagione in Ligue 2, collezionando 8 gol e 7 assist in 33 presenze. Un’operazione low cost per il Milan, che potrebbe aggiudicarsi il talento per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Il giocatore è già nel giro della nazionale U18 francese e potrebbe rappresentare un colpo in prospettiva.