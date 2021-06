Calciomercato Milan, Castillejo è prossimo all’addio al club rossonero: arriva la smentita ufficiale di Monchi sull’interesse del Siviglia

Sono ore calde per il calciomercato del Milan. I rossoneri hanno già messo a segno un doppio colpo in vista della prossima stagione. Dal Lille, dopo la strepitosa cavalcata scudetto, è arrivato Mike Maignan. Il portiere francese sostituirà Donnarumma, ormai un ex e prossimo al trasferimento al PSG. Manca solo l’ufficialità, poi, per il riscatto di Tomori dal Chelsea, ma con i ‘ Blues’ l’accordo è stato già raggiunto. Occhio, inoltre, alla pista Junior Firpo del Barcellona. Maldini e Pioli hanno puntato lo spagnolo per il ruolo di vice-Theo Hernandez: la trattativa è ben avanzata e nei prossimi giorni si potrebbe giungere ad una chiusura definitiva dell’affare.

Nel frattempo, però, la società non perde di vista anche il fronte cessioni. All’interno della rosa sono presenti alcuni elementi in esubero, che potrebbero dire addio a breve. Uno di questi è senza dubbio Samu Castillejo: l’ala destra classe ’95 non rientra nei piani tecnici del ‘Diavolo’, che starebbe cercando al giocatore una nuova sistemazione. Per l’attaccante in scadenza a giugno 2023 cominciavano a girare voci su un possibile interesse del Siviglia di Monchi. A tal proposito, è arrivata la smentita ufficiale direttamente dal direttore sportivo dei biancoverdi.

Calciomercato Milan, Castillejo al Siviglia: smentita ufficiale di Monchi

“Sono voci che ho letto – rivela Monchi ai microfoni di ‘Sky Sport’ – ma non corrispondono alla verità. Abbiamo tanti giocatori in quel ruolo come Ocampos e il Papu Gomez. Perciò, non siamo interessati“. Monchi, quindi, chiude la porta all’arrivo di Castillejo, che dovrà guardare altrove per il prosieguo della sua carriera.

La valutazioni del calciatore si attesta sui 10 milioni di euro. Vedremo quale club si aggiudicherà il cartellino dell’ex Villareal.