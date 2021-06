Il Milan insegue De Paul ma pensa all’alternativa e dall’Inghilterra si apre un nuovo scenario

Il Milan è una delle grandi protagoniste del mercato estivo sino a questo momento. A partire dalla cessione di Donnarumma e l’arrivo di Maignan. Inoltre Stefano Pioli si prepara a riaccogliere Brahim Diaz che tornerà in prestito dal Real Madrid con la possibilità di acquisto nel 2022. La società, però, continua ad avere un obiettivo prioritario, Rodrigo De Paul.

Calciomercato Milan, l’alternativa a De Paul è Ziyech

Il trequartista argentino, impegnato con l’Argentina in Coppa America, è uno dei giocatori più seguiti dalle squadre di Serie A ma non solo, poiché il club più in vantaggio sembra essere l’Atletico Madrid. In Italia l’Inter è una delle principali pretendenti ma il prezzo richiesto dall’Udinese è piuttosto alto per uno sforzo dei nerazzurri. Anche il Milan non può arrivare a quella cifra e infatti, secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, Paolo Maldini starebbe monitorando un’alternativa di alto livello.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, colpo in canna | Agenti a Milano

Si tratta di Hakim Ziyech, neo campione d’Europa con il Chelsea. Il trequartista marocchino ha fatto grandi cose con la maglia dell’Ajax ma con quella dei Blues ha vissuto una stagione a fiammate. Le sue qualità, però, sono indiscutibili, ma il Chelsea aprirebbe alla cessione per una cifra intorno ai 35-40 milioni di euro. I rossoneri stanno valutando il profilo di Ziyech in alternativa a De Paul, soprattutto se dovesse partire Hakan Calhanoglu.