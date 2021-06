Calciomercato Milan: Dumfries decisivo e subito in mostra ad Euro 2020. Possibile ritorno di fiamma per i rossoneri: cifre e dettagli

La domenica di Euro 2020 ha messo in mostra anche Denzel Dumfries. Il laterale classe 1996 ha deciso Olanda–Ucraina all’85’ regalando un’importante vittoria all’esordio alla squadra di de Boer. Un gol decisivo arrivato al termine di un’ottima prestazione da parte del laterale del PSV. Il 25enne si è messo subito in mostra e potrebbe tornare di moda per una big di Serie A. Il Milan, infatti, aveva già seguito il giocatore nelle passate sessioni di calciomercato e, ancora alla ricerca di laterali, potrebbe mettere Dumfries di nuovo nel mirino. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, possibile ritorno di fiamma per Dumfries | Cifre e dettagli

Come raccontato su Calciomercatonews.com, il club rossonero ha avuto un incontro con il Manchester United per Diogo Dalot e non c’è ancora l’accordo coi ‘Red Devils’ per la permanenza del portoghese. L’intenzione di Maldini e Massara è quella di prolungare il prestito per un altro anno, soluzione non gradita però a Solskjaer. Il tecnico, infatti, vorrebbe che il laterale resti allo United. Il Milan sonda così altri profili per le fasce, e un nome che potrebbe tornare di moda è quello di Dumfries. Il capitano del PSV, già seguito in passato, è reduce da una stagione da assoluto protagonista con il club olandese, arricchita da 4 gol e 9 assist, con la quinta rete stagionale che è arrivata ieri sera nell’esordio all’Europeo.

Il 25enne è in scadenza di contratto nel 2023 con il PSV Eindhoven e valutato circa 15 milioni di euro. Un costo tutto sommato contenuto per un laterale che sembra ormai pronto al definitivo salto di qualità. Ed Euro 2020 sarà la vetrina più importante per il giocatore. Staremo a vedere.