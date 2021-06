Il trequartista spagnolo dell’Udinese, De Paul, verso l’approdo in Liga spagnola. Vicina la chiusura sullabase di 35 milioni

Il futuro di Rodrigo De Paul non sarà in Italia. Il trequartista è stato grande protagonista in Serie A nelle ultime stagioni con la maglia dell’Udinese. I friulani non riusciranno a trattenerlo ancora a lungo, soprattutto dopo le numerose richieste dal mercato. Sembrava piuttosto deciso ad affondare il colpo il Milan, ma a soffiare il colpo ai rossoneri ci pensa una spagnola: l’Atletico Madrid. A riportarlo è Calciomercato.it, secondo cui il calciatore sarebbe pronto a lasciare il club friulano e a legarsi a quello spagnolo. Le parti sarebbero vicinissime alla chiusura, con una trattativa che starebbe proseguendo in queste ore per trovare la quadra definitiva prima della fumata bianca.

Atletico Madrid, De Paul per 35 milioni

I Colchoneros avrebbero provato ad inserire nell’affare anche una contropartita per ammortizzare i prezzi. L’Udinese non sarebbe però propensa ad accettare tale opzione, dal momento che sulla cifra totale della cessione del calciatore dovrà dare il 25% ai suoi vecchi club. I contatti, in ogni caso, sarebbero intensi. La chiusura dovrebbe arrivare per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, a fronte dei 40 milioni richiesti dal club di Pozzo. De Paul avrebbe già parlato con il ‘Cholo’ Simeone e, come già specificato, sarebbe pronto a lasciare l’Udinese.

Si chiuderebbe così una parentesi importante della carriera dell’argentino, che in Italia è cresciuto molto. Il suo futuro sarà a tinte biancorosse, quelle dell’Atletico Madrid campione di Spagna in Liga.