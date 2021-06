Continuano ad esserci dubbi legati al futuro di Hakimi e Lautaro Martinez all’Inter: arriva l’annuncio dell’agente, ecco le sue parole

Situazione delicata in casa Inter. I nerazzurri sono concentrati al momento sul fronte cessione: le casse societarie hanno bisogno di ossigeno e la vendita di uno o due pezzi pregiati della rosa sarà fondamentale al fine di proseguire al meglio il percorso. In particolare, il giocatore più vicino all’addio è Achraf Hakimi, per il quale si stanno dando battaglia PSG e Chelsea. La richiesta nerazzurra è di 80 milioni di euro, ma le due big non hanno ancora raggiunto la cifra richiesta. Occhio, però, anche a Lautaro Martinez, altro elemento di spicco dei lombardi per il quale aumentano le voci su un possibile addio. A tal proposito, è intervenuto l’agente di entrambi i calciatori – Alejandro Camano – a ‘Comotevaok’ per ‘RadioColoniaAM550’: “L’unico che lascerà l’Inter, forse, è Hakimi. Ha possibilità di andare in varie squadre d’Europa. Ma l’Inter ci ha detto che deve vendere un giocatore e già lo ha scelto”.

Chiare le parole di Camano, che allontanano maggiormente Hakimi dall’Inter. Il procuratore ha, poi, aggiunto: “Su Lautaro penso che l’Inter sia in una posizione molto forte, perché lo considera un campione e vuole che rimanga. Per il momento non c’è nulla di concreto, ma vedremo anche cosa vorrà il calciatore. Ovunque giochi ha tutte le carte in regola per essere tra i migliori al mondo”.