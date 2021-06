L’Inter continua a fare i conti con possibili cessioni eccellenti in estate: se dovesse partire Lautaro Martinez, ecco l’idea suggestiva per il reparto offensivo

Il futuro di Lautaro Martinez resta ancora in bilico in vista del futuro. L’attaccante argentino potrebbe partire insieme ad Hakimi per il bilancio dell’Inter, ma la situazione ancora non è stata confermata. Inoltre, la valutazione del centravanti nerazzurro si aggira intorno ai 90 milioni ed una sua partenza non sembra essere così facile. Sotto la gestione Conte lo stesso giocatore della Nazionale argentina è esploso completamente imponendosi nel calcio che conta e attirando gli interessi delle big d’Europa con in pole il Barcellona. Lo stesso club blaugrana, poi, ha virato su Sergio Aguero per rinforzare il reparto offensivo accontentando Lionel Messi.

Calciomercato Inter, Lautaro via: ecco la suggestione Schick

Euro2020 potrebbe diventare la vetrina importante per diversi calciatori, che si stanno mettendo in luce fin dalle prime uscite con le rispettive Nazionali. L’idea suggestiva in casa Inter potrebbe arrivare dall’attaccante ceco, Patrik Schick, che l’ad Marotta conosce molto bene. Ad un passo dalla firma con la Juventus nel 2017, il trasferimento saltò a causa di alcuni problemi riscontrati durante le visite mediche. La sua valutazione attuale si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Una doppietta dell’attuale giocatore del Bayer Leverkusen ha regalato tre punti importanti alla Repubblica Ceca all’esordio contro la Scozia. Con la maglia del club tedesco ha messo a segno ben nove gol conditi da due assist vincenti: il suo futuro potrebbe essere così nuovamente in Serie A con la voglia di imporsi definitivamente nel calcio che conta.

L’Inter continua a pensare alla sessione di calciomercato tra acquisti e cessioni importanti dopo la crisi economica che ha investito il mondo del calcio. La società nerazzurra starebbe lavorando in tal ottica per trovare sostituti all’altezza di chi potrebbe partire.