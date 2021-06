Calciomercato Juve, scambio a sorpresa col Milan! Cifre e dettagli

Calciomercato Juve: ipotesi di scambio con il Milan. Affare a sorpresa a centrocampo: ecco tutte le cifre e i dettagli

Stanno per iniziare le grandi manovre di calciomercato della nuova Juventus di Allegri. Il primo reparto da rinforzare, come indicato dal tecnico toscano, è il centrocampo: nessuno è incedibile e il club bianconero segue diversi profili in entrata. In cima alla lista c’è sempre Locatelli e resta da monitorare la situazione di Pjanic, che potrebbe tornare in prestito. Nelle ultime ore è anche rispuntato Tolisso del Bayern Monaco. In uscita, invece, in bilico c’è anche Arthur. Il centrocampista brasiliano non sarebbe nei piani di Allegri e, reduce da un’annata piuttosto complicata, potrebbe lasciare Torino dopo una sola stagione. In questo senso, dalla Spagna è arrivata l’indiscrezione di offerte dalla Serie A per l’ex Barcellona. Ecco l’ipotesi di scambio con la big italiana: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato Juventus, sorpasso al Milan: ‘assist’ in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio imminente | Pentito della scelta

Calciomercato Juve, ipotesi scambio col Milan! Tutti i dettagli

Tra le big di Serie A alla ricerca di un centrocampista c’è anche il Milan. Non è dunque escluso che l’offerta per Arthur, riportata dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, possa essere del club rossonero. Maldini e Massara sono infatti alla ricerca di giocatori con esperienza internazionale in vista del ritorno in Champions League. Possibile riapertura, dunque, dell’asse Milan-Juventus: Allegri è invece alla ricerca di un centrocampista più dinamico e di sostanza rispetto ad Arthur, e il profilo ideale in casa rossonera è rappresentato da Bennacer. L’algerino potrebbe fare al caso della Juventus in un eventuale scambio con Arthur.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Demiral | Scambio in Serie A

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Milan, incontro col Manchester United per Diogo Dalot: ecco com’è andata

Il principale ostacolo da superare tra i due club è legato all’alto ingaggio di Arthur, che percepisce circa 5 milioni di euro netti l’anno.