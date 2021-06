La Juventus programma il calciomercato estivo, con la svolta improvvisa che arriva dal grande ex: offerta da 90 milioni e doppio colpo tutto italiano

Saranno settimane calde quelle che attendono la Juventus di Massimiliano Allegri. Il ritorno nella Torino bianconera da parte dell’allenatore livornese è il messaggio chiaro da parte dei vertici della ‘Vecchia Signora’ di far ritornare la Juventus sin da subito, ai vertici in Italia ed Europa. In tal senso, il calciomercato bianconero starebbe per vedere un’inattesa svolta firmata dal grande ex Fabio Paratici. Il dirigente, approdato ufficialmente al Tottenham, è deciso a mettere sul piatto una ricchissima offerta per spazzare la concorrenza della Juventus e portare un doppio colpo in quel di Londra. Occhi in Serie A per un affare da ben 90 milioni di euro che allontanerebbe uno dei primi nomi sul taccuino di Allegri lontano dall’Italia.

Calciomercato Juventus, doppio sgambetto: Paratici all’assalto

Paratici guarda in casa Sassuolo e prepara una maxi offerta da 90 milioni di euro per Manuel Locatelli e Domenico Berardi. Sono 40 i milioni destinati per il cartellino dell’ex centrocampista del Milan da tempo considerato una priorità per il club di Andrea Agnelli; 50, invece, per l’esterno neroverde.

Situazione dunque in divenire, con Paratici pronto ad approfittare degli eccellenti rapporti con l’ad del Sassuolo Carnevali, riallacciando i contatti per Locatelli già avviati la scorsa estate quando l’ex CFO ha provato a portarlo a Torino.

In questa stagione con il Sassuolo di De Zerbi, il talento classe ’98 ha collezionato 34 presenze complessive condite da 4 gol e 3 assist vincenti.