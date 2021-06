Non arrivano buone notizie in casa Juventus: i bianconeri potrebbero ricevere una doppia beffa per l’attacco. Scambio in vista

La Juventus non ha vissuto una grande annata in questi mesi e per questo sta preparando un calciomercato importante, che potrebbe portare a novità sostanziali nella rosa. In particolare i bianconeri stanno pensando a dei rinforzi in attacco e ci sarebbero nomi importante per il reparto offensivo come Ousmane Dembele e Gabriel Jesus.

Entrambi i colpi, però, potrebbero sfumare per uno scambio clamoroso. Il Manchester City e il Barcellona infatti potrebbero pensare a uno scambio tra loro proprio tra il francese e il brasiliano, visto che entrambi i calciatori sono in uscita e hanno una valutazione da 80/90 milioni di euro, che genererebbe una plusvalenza notevole per le due società.

Calciomercato Juventus, scambio Dembele-Gabriel Jesus: doppia beffa per i bianconeri

Ousmane Dembele sembra essere sempre più lontano dai ‘Blaugrana’ visto che ha il contratto in scadenza nell’estate 2022 e il Barcellona sta valutando la cessione. Gabriel Jesus invece ha deciso di cambiare aria, per questo tra le due società potrebbe esserci lo scambio shock.

La Juventus è interessata a entrambi i giocatori in quanto sono in partenza. L’occasione però potrebbe non essere sfruttata a causa di questa nuova operazione. Le colpe non riguarderebbero i bianconeri che potrebbero fare ben poco per far saltare un’operazione del genere.

La ‘Vecchia Signora’ dunque potrebbe spostare la propria attenzione su nuovi calciatori per rinforzare il proprio attacco.