Calciomercato Juventus, il futuro di Ronaldo | C’è l’annuncio della madre!

Calciomercato Juventus, il futuro di Ronaldo sempre più nebuloso: dal Portogallo, arriva l’annuncio di mamma Dolores sull’avvenire di CR7

Continua a tenere col fiato sospeso i tifosi della Juventus e si prepara all’esordio ad Euro2020 con la maglia del suo Portogallo: Cristiano Ronaldo torna a far parlare di sé, dopo aver dribblato in conferenza stampa le domande sul proprio futuro e dopo aver aperto, comunque, più di qualche spiraglio per un addio alla Vecchia Signora. Intanto, a fare chiarezza (o almeno provare a farla) è intervenuta la madre del lusitano, la signora Dolores, che da Madeira assicura: “Ho parlato con mio figlio, gli ho fatto l’in bocca al lupo per la gara contro l’Ungheria. Cristiano continuerà a giocare per altri tre anni. E’ ancora in grande forma”. Parole che aggiungono ulteriore mistero e attesa sul futuro di CR7, che per adesso resta concentrato solamente a far bene nell’Europeo. Al calciomercato, poi, l’ardua sentenza.